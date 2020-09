Calciomercato Milan | contatti con la Fiorentina per Chiesa | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Continuano itraper Federico: i rossoneri vogliono abbassare il prezzo che fa la viola Ilè la candidata italiana più interessata a Federicodopo che Juve e Inter si sono defilate a causa delle richieste eccessive della. Il prezzo, ora, si sta sgonfiando (da 60 milioni a 40) e i rossoneri starebbero studiando la tattica giusta per affondare il colpo. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane non sono mancati itra i due club. Per parlare (invano) di Nikola Milenkovic, ma anche per prendere atto che il dialogo perè possibile solo a patto che maturino condizioni particolari. Nei piani di Ivan Gazidis di sicuro c’è ...