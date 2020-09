Calciomercato Juventus, nuovo affare a zero: innesto last minute? (Di lunedì 14 settembre 2020) nuovo affare di Calciomercato a parametro zero per la Juventus? Dopo essersi svincolato dal PSG, infatti, i bianconeri avrebbero ricevuto la candidatura di Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante classe ’89 che si è da poco liberato dalla formazione parigina. Il casting in attacco per Andrea Pirlo e Fabio Paratici, infatti, prosegue senza sosta e viste le difficoltà per chiudere gli altri colpi, dalle parti della Continassa starebbero ragionando anche sulle alternative last minute, in modo da non farsi trovare impreparati qualora i grandi sogni di mercato della Juve per Luis Suarez del Barcellona in primis e in seconda battuta per Edin Dzeko della Roma non dovessero decollare entro breve. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020)dia parametroper la? Dopo essersi svincolato dal PSG, infatti, i bianconeri avrebbero ricevuto la candidatura di Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante classe ’89 che si è da poco liberato dalla formazione parigina. Il casting in attacco per Andrea Pirlo e Fabio Paratici, infatti, prosegue senza sosta e viste le difficoltà per chiudere gli altri colpi, dalle parti della Continassa starebbero ragionando anche sulle alternative, in modo da non farsi trovare impreparati qualora i grandi sogni di mercato della Juve per Luis Suarez del Barcellona in primis e in seconda battuta per Edin Dzeko della Roma non dovessero decollare entro breve. LEGGI ANCHE:...

