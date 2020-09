Calciomercato Juventus, novità in arrivo: “Paratici chiude subito” (Di lunedì 14 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Andrea Pirlo non ha avuto dubbi: ha fatto le sue richieste di Calciomercato e la dirigenza della Juventus pare aver ascoltato con grande attenzione. Dopo il Novara il Maestro non si è tirato indietro, ma anzi ha tracciato la linea da seguire, indicando con forza quelle che sono le necessità di una squadra che, dal suo arrivo alla Continassa, guarda al futuro con decisamente più ottimismo e positività. L’ex centrocampista ha dato una sferzata alle ambizioni bianconere, riaccendendo un entusiasmo che fino a qualche tempo fa si era, usando un eufemismo, decisamente assopito. Ora per compiere l’ennesimo passo in avanti servirebbe l’arrivo di un nuovo bomber titolare che possa garantire gol e gioco con la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) NEWS– Andrea Pirlo non ha avuto dubbi: ha fatto le sue richieste die la dirigenza dellapare aver ascoltato con grande attenzione. Dopo il Novara il Maestro non si è tirato indietro, ma anzi ha tracciato la linea da seguire, indicando con forza quelle che sono le necessità di una squadra che, dal suoalla Continassa, guarda al futuro con decisamente più ottimismo e positività. L’ex centrocampista ha dato una sferzata alle ambizioni bianconere, riaccendendo un entusiasmo che fino a qualche tempo fa si era, usando un eufemismo, decisamente assopito. Ora per compiere l’ennesimo passo in avanti servirebbe l’di un nuovo bomber titolare che possa garantire gol e gioco con la ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, parla Pirlo: l’annuncio sul bomber - calciomercatoit : ??#Juventus, #Ziliani su #Dybala: 'E' sul mercato, parola d’ordine venderlo a qualsiasi costo' ??#CMITmercato -