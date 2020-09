Calciomercato Juventus, Nedved chiama Suarez: l’uruguaiano si avvicina (Di lunedì 14 settembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo manca ancora di un numero 9, ed il tecnico bresciano attende con ansia gli sviluppi di Calciomercato. Il primo indiziato per quel ruolo sembrerebbe sempre più Luis Suarez, non più parte del progetto del Barcellona. Dopo esser stato messo alla porta da Koeman, l’uruguaiano non avrebbe esitato a cercare sistemazione, con i bianconeri interessati speciali. Il Pistolero avrebbe già un accordo con la Juve, ma dovrebbe ancora definire i termini della sua uscita dal club catalano e risolvere i problemi burocratici. Pavel Nedved e Fabio Paratici non sono rimati a guardare ed avrebbero sondato più strade, per coprire ogni eventuale sorpresa ed avere comunque una prima punta di livello pronta per il campionato. Ciò potrebbe anche allontanare ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ladi Andrea Pirlo manca ancora di un numero 9, ed il tecnico bresciano attende con ansia gli sviluppi di. Il primo indiziato per quel ruolo sembrerebbe sempre più Luis, non più parte del progetto del Barcellona. Dopo esser stato messo alla porta da Koeman, l’uruguaiano non avrebbe esitato a cercare sistemazione, con i bianconeri interessati speciali. Il Pistolero avrebbe già un accordo con la Juve, ma dovrebbe ancora definire i termini della sua uscita dal club catalano e risolvere i problemi burocratici. Pavele Fabio Paratici non sono rimati a guardare ed avrebbero sondato più strade, per coprire ogni eventuale sorpresa ed avere comunque una prima punta di livello pronta per il campionato. Ciò potrebbe anche allontanare ...

Tra mercoledì e giovedì, Luis Suarez farà l'esame di italiano per riaprire la pratica per prendere lo status di comunitario. E solo allora avrà la comunicazione della tempistica esatta per ottenere il ...

Il calciomercato dell’Inter si sta rivelando ancora una volta parecchio movimentato, e nella testa di Conte e dirigenza c’è sempre il solito vecchio pallino: colmare il gap con la Juventus, formando u ...

