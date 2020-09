Calciomercato Juventus, formula decisa: Paratici punta il ritorno (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus entra nella fase calda e, giunti ormai a metà settembre, per i bianconeri è tempo di mettere le mani sul tanto atteso colpo in attacco. Il nome numero uno sarebbe Luis Suarez, ma le alternative non mancherebbero affatto: da Alvaro Morata ad Edin Dzeko, passando per Olivier Giroud e anche Edinson Cavani, i profili sondati da Fabio Paratici sarebbero tanti e andrebbero a coinvolgere tanti campioni provenienti da mezza Europa. Al di là delle ipotesi lanciate dalle ultime news di mercato della Juve, Andrea Pirlo è stato chiaro dopo la vittoria contro il Novara in amichevole: “Serve un centravanti il prima possibile” ha dichiarato con fermezza il Maestro. Ecco perché gli sforzi della società bianconera sarebbero rivolti principalmente in attacco e proprio ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildellaentra nella fase calda e, giunti ormai a metà settembre, per i bianconeri è tempo di mettere le mani sul tanto atteso colpo in attacco. Il nome numero uno sarebbe Luis Suarez, ma le alternative non mancherebbero affatto: da Alvaro Morata ad Edin Dzeko, passando per Olivier Giroud e anche Edinson Cavani, i profili sondati da Fabiosarebbero tanti e andrebbero a coinvolgere tanti campioni provenienti da mezza Europa. Al di là delle ipotesi lanciate dalle ultime news di mercato della Juve, Andrea Pirlo è stato chiaro dopo la vittoria contro il Novara in amichevole: “Serve un centravanti il prima possibile” ha dichiarato con fermezza il Maestro. Ecco perché gli sforzi della società bianconera sarebbero rivolti principalmente in attacco e proprio ...

