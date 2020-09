Calciomercato Juventus, Dzeko vicino: Milik sempre più giallorosso (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Juventus, Dzeko si sta avvicinando ed anche parecchio. Nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerata in quello che si preannuncia essere un importante domino degli attaccanti della Serie A.… L'articolo Calciomercato Juventus, Dzeko vicino: Milik sempre più giallorosso proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020)si sta avvicinando ed anche parecchio. Nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerata in quello che si preannuncia essere un importante domino degli attaccanti della Serie A.… L'articolopiùproviene da .

Gazzetta_it : La #Juve piazza #Pjaca? Segna, sta bene, #Genoa e #Crotone alla finestra - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - cristianbruschi : Come ho scritto ieri , domani sera @arekmilik9 raggiungerà Roma per le visite mediche ... entro la fine della setti… - Marco562017 : RT @LAROMA24: ??????#Calciomercato #AsRoma: per @arekmilik9 i giallorossi offrono 24 milioni + 4 di bonus. Ad un soffio la fumata bianca anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve piazza Pjaca? Segna, sta bene, Genoa e Crotone alla finestra La Gazzetta dello Sport Milik alla Roma sblocca Dzeko alla Juve: svolta a un passo. E Suarez...

La svolta è arrivata. E quella di martedì può essere una giornata decisiva. Per la Juve, per la Roma, per il Napoli. Perché la fase di stallo si è interrotta, i ...

Grosso: «Perchè al Sion? Sono stato stimolato da un’esperienza particolare»

Fabio Grosso racconta la sua scelta di sposare il progetto del Sion: ecco le parole dell’ex tecnico della Juventus Primavera Fabio Grosso, ai microfoni di RSI, ha parlato della sua scelta di sposare i ...

La svolta è arrivata. E quella di martedì può essere una giornata decisiva. Per la Juve, per la Roma, per il Napoli. Perché la fase di stallo si è interrotta, i ...Fabio Grosso racconta la sua scelta di sposare il progetto del Sion: ecco le parole dell’ex tecnico della Juventus Primavera Fabio Grosso, ai microfoni di RSI, ha parlato della sua scelta di sposare i ...