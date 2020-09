Calciomercato Juventus, cambia tutto: svolta dalla Spagna (Di lunedì 14 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – cambia tutto per il Calciomercato della Juventus? dalla Spagna lanciano l’allarme e il futuro potrebbe prendere una piega inaspettata. Fabio Paratici, quando ormai siamo giunti quasi a metà settembre, sembra intenzionato a lavorare senza sosta per assecondare le richieste di Andrea Pirlo per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata. Del resto, il Maestro è stato decisamente chiaro nelle sue ultime dichiarazioni, esponendo senza peli sulla lingua quelle che sono le sue richieste per completare la rosa bianconera e competere ancora su massimi livelli non solo in campionato ma anche in Champions League. Qualcosa di certo andrà fatto e le ultime notizie in arrivo dal paese iberico potrebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) NEWSper ildellalanciano l’allarme e il futuro potrebbe prendere una piega inaspettata. Fabio Paratici, quando ormai siamo giunti quasi a metà settembre, sembra intenzionato a lavorare senza sosta per assecondare le richieste di Andrea Pirlo per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata. Del resto, il Maestro è stato decisamente chiaro nelle sue ultime dichiarazioni, esponendo senza peli sulla lingua quelle che sono le sue richieste per completare la rosa bianconera e competere ancora su massimi livelli non solo in campionato ma anche in Champions League. Qualcosa di certo andrà fatto e le ultime notizie in arrivo dal paese iberico potrebbero ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - Agimegitalia : #Scommesse calcio, #Calciomercato #Juventus: in lavagna a 10,00 il colpo #Griezmann. Più probabili Kroos e Pogba - leclerckkonenn7 : 14º giorno di calciomercato Higuain, Khedira, De Sciglio, Danilo, Rugani, Chiellini e Bonucci fanno ancora parte de… -