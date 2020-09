Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro Martinez: “Real Madrid e Barcellona? Vi dico il futuro del Toro” (Di lunedì 14 settembre 2020) Incontro in casa Inter sul futuro dell'attaccante argentino Lautaro Martinez.Nel pomeriggio del 14 settembre l'entourage del calciatore classe 1997 ha raggiunto la sede del club nerazzurro per discutere del futuro del proprio assistito. Il principale argomento trattato riguardava il futuro dell'ex Racing Club, il quale avrebbe potuto lasciare Milano per alcune possibili offerte ricevute da Real Madrid e Barcellona. La società con a capo Steven Zhang è fiduciosa sul futuro del proprio calciatore e l'incontro odierno con il procuratore poteva essere utile anche per gettare le basi di un rinnovo di contratto che potrebbe a sua volta aumentare l'ingaggio in nerazzurro dell'attaccante.Milan, Tonali si presenta: ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Incontro in casasuldell'attaccante argentino.Nel pomeriggio del 14 settembre l'entourage del calciatore classe 1997 ha raggiunto la sede del club nerazzurro per discutere deldel proprio assistito. Il principale argomento trattato riguardava ildell'ex Racing Club, il quale avrebbe potuto lasciare Milano per alcune possibili offerte ricevute da Real. La società con a capo Steven Zhang è fiduciosa suldel proprio calciatore e l'incontro odierno con il procuratore poteva essere utile anche per gettare le basi di un rinnovo di contratto che potrebbe a sua volta aumentare l'ingaggio in nerazzurro dell'attaccante.Milan, Tonali si presenta: ...

