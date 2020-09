Calciomercato – Il Manchester United ci riprova per Perisic: il croato è l’alternativa a Sancho (Di lunedì 14 settembre 2020) Manchester United nuovamente su Ivan Perisic Nuovo interesse del Manchester United per Ivan Perisic. Il croato è tornato all’Inter dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco dove ha giocato nell’ultima stagione. Secondo quanto riferito da media inglesi, i Red Devils stanno ripensando a lui viste le difficoltà nell’affare Sancho dovute all’alta richiesta economica del Borussia Dortmund che per l’inglese chiede 108 milioni di sterline. Cifra alta per il club inglese soprattutto in questo periodo. Ed ecco allora il rinnovato interesse per il giocatore nerazzurro che in questi giorni si sta allenando agli ordini di Antonio Conte in attesa di novità sul suo futuro. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)nuovamente su IvanNuovo interesse delper Ivan. Ilè tornato all’Inter dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco dove ha giocato nell’ultima stagione. Secondo quanto riferito da media inglesi, i Red Devils stanno ripensando a lui viste le difficoltà nell’affaredovute all’alta richiesta economica del Borussia Dortmund che per l’inglese chiede 108 milioni di sterline. Cifra alta per il club inglese soprattutto in questo periodo. Ed ecco allora il rinnovato interesse per il giocatore nerazzurro che in questi giorni si sta allenando agli ordini di Antonio Conte in attesa di novità sul suo futuro. L'articolo ...

