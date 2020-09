Calciomercato Genoa, i dettagli dell’operazione Badelj: la formula, il contratto e il ruolo con Maran (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Genoa scatenato sul fronte Calciomercato.Calciomercato Inter, Ranocchia verso l’addio: adesso si tratta col Genoa, situazione e dettagliI rossoblù si sono posti l'obbiettivo di costruire una squadra competitiva e che possa nella prossima stagione raggiungere la salvezza senza incontrare difficoltà particolari sul suo cammino. Per tale motivo - dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano - il Grifone ha messo a segno importanti colpi in prospettiva futura, assicurandosi sia giocatori giovani che profili di una certa esperienza. L'ultimo di questi in ordine prettamente cronologico è Milan Badelj, centrocampista mediano croato in arrivo dalla Lazio. La base di accordo con il club capitolino è stata ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilscatenato sul fronteInter, Ranocchia verso l’addio: adesso si tratta col, situazione eI rossoblù si sono posti l'obbiettivo di costruire una squadra competitiva e che possa nella prossima stagione raggiungere la salvezza senza incontrare difficoltà particolari sul suo cammino. Per tale motivo - dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano - il Grifone ha messo a segno importanti colpi in prospettiva futura, assicurandosi sia giocatori giovani che profili di una certa esperienza. L'ultimo di questi in ordine prettamente cronologico è Milan, centrocampista mediano croato in arrivo dalla Lazio. La base di accordo con il club capitolino è stata ...

DiMarzio : Il #Genoa non si ferma: il punto sul mercato, da Pjaca a Karsdorp - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, preso Milan Badelj dalla Lazio Il centrocampista firmerà fino al 2023 #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa in chiusura per #Zajc. #Karsdorp e #Ranocchia nel mirino - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, i dettagli dell'operazione Badelj: la formula, il contratto e il ruolo con Maran… - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, Faggiano scatenato: oggi la firma di Badelj, nel mirino anche Pjaca. I dettagli -