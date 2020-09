Calciomercato Genoa, Faggiano scatenato: oggi la firma di Badelj, nel mirino anche Pjaca. I dettagli (Di lunedì 14 settembre 2020) Una domenica da protagonista per il Genoa che sta spingendo per rinforzare la squadra prima dell’inizio del campionato.Chi è in procinto di firmare un contratto che lo legherà al Grifone a titolo definitivo per i prossimi tre anni è Milan Badelj, centrocampista classe 1989 di proprietà della Lazio. Impegnato nell'ultima stagione con la Fiorentina, il giocatore ha collezionato nella prima parte della stagione 24 presenze e realizzato una rete. Tuttavia, da gennaio in poi, dopo il lockdown, il croato ha accumulato solo tre presenze contro Lazio, Cagliari e Inter.Ma non solo; secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, chi tornerà a vestire la maglia rossoblù è anche l'ex difensore del Palermo, Edoardo Goldaniga. In arrivo rispettivamente da Atalanta e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Una domenica da protagonista per ilche sta spingendo per rinforzare la squadra prima dell’inizio del campionato.Chi è in procinto dire un contratto che lo legherà al Grifone a titolo definitivo per i prossimi tre anni è Milan, centrocampista classe 1989 di proprietà della Lazio. Impegnato nell'ultima stagione con la Fiorentina, il giocatore ha collezionato nella prima parte della stagione 24 presenze e realizzato una rete. Tuttavia, da gennaio in poi, dopo il lockdown, il croato ha accumulato solo tre presenze contro Lazio, Cagliari e Inter.Ma non solo; secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, chi tornerà a vestire la maglia rossoblù èl'ex difensore del Palermo, Edoardo Goldaniga. In arrivo rispettivamente da Atalanta e ...

DiMarzio : Il #Genoa non si ferma: il punto sul mercato, da Pjaca a Karsdorp - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, preso Milan Badelj dalla Lazio Il centrocampista firmerà fino al 2023 #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa in chiusura per #Zajc. #Karsdorp e #Ranocchia nel mirino - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, Faggiano scatenato: oggi la firma di Badelj, nel mirino anche Pjaca. I dettagli - VanishingDory : RT @samuele_ragusa8: UFFICIALE ?? Gabriele Giacchino è un nuovo giocatore del Genoa! L’attaccante classe 2003 ex Savona si unirà all’Under1… -