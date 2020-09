Calciomercato Fiorentina – Borja Valero ha svolto le visite – In arrivo Sema – Bonaventura si presenta (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato Fiorentina oggi ha fatto registrare le visite mediche di Borja Valero e la presentazione di Bonaventura, ma si continua a lavorare sul mercato in entrata, infatti si punta Sema per la sinistra. Borja Valero ha svolto le visite mediche Giornata importante per Borja Valero, che ha fatto ritorno a Firenze dopo l’esperienza all’Inter. Lo spagnolo è giunto stamani al centro sportivo e si è sottoposto alle visite mediche, che sono terminate nel pomeriggio. Al termine delle visite il centrocampista si è fermato con qualche tifoso per farsi dei selfie. Adesso si attende solo ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Iloggi ha fatto registrare lemediche die lazione di, ma si continua a lavorare sul mercato in entrata, infatti si puntaper la sinistra.halemediche Giornata importante per, che ha fatto ritorno a Firenze dopo l’esperienza all’Inter. Lo spagnolo è giunto stamani al centro sportivo e si è sottoposto allemediche, che sono terminate nel pomeriggio. Al termine delleil centrocampista si è fermato con qualche tifoso per farsi dei selfie. Adesso si attende solo ...

Gazzetta_it : #Chiesa si scalda: filo diretto #Fiorentina-#Milan, ma prima deve uscire #Paquetà - Gazzetta_it : VIDEO #Milan e #Fiorentina si parlano: tutte le strade portano a #Chiesa #calciomarket a cura di @carlolaudisa… - DiMarzio : #Fiorentina, sondaggio per #KeitaBalde del #Monaco: la situazione - Gazzetta_it : #Bonaventura presenta: 'La #Fiorentina è una grande squadra, piazza ideale per me' - rivellorocco : RT @MilanNewsit: Maldini su Chiesa: 'Uno dei migliori giovani italiani, ad oggi non esiste una trattativa con la Fiorentina' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina, corsa a tre per l'esterno Calciomercato.com Calciomercato Roma, si cambia sulle corsie esterne: lo scenario

Il calciomercato della Roma potrebbe portare nella capitale a breve delle nuove pedine sulle corsie esterne. Elementi fondamentali per il nuovo modulo voluto da Fonseca. Karsdorp () Anche se il tecnic ...

Milan, Maldini: "A oggi non esiste una trattativa per Chiesa"

Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan a margine della presentazione di Sandro Tonali: "Ha coronato il suo sogno - ha detto il dt rossonero parlando del nuovo acquisto per il centrocampo - Il ...

Il calciomercato della Roma potrebbe portare nella capitale a breve delle nuove pedine sulle corsie esterne. Elementi fondamentali per il nuovo modulo voluto da Fonseca. Karsdorp () Anche se il tecnic ...Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan a margine della presentazione di Sandro Tonali: "Ha coronato il suo sogno - ha detto il dt rossonero parlando del nuovo acquisto per il centrocampo - Il ...