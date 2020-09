Calcio: Neymar accusa Alvaro di insulti razzisti (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 14 SET - Scia di veleni dopo il "derby" di Francia fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che si è concluso ieri sera con la vittoria - attesa per 9 anni - dei marsigliesi al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 14 SET - Scia di veleni dopo il "derby" di Francia fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che si è concluso ieri sera con la vittoria - attesa per 9 anni - dei marsigliesi al ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Neymar accusa Alvaro di insulti razzisti Ancora veleni dopo la sconfitta in casa del PSG con il Marsiglia - TheDonald_01 : Ora i grandi 'campioni' quando perdono di fanno espellere e danno la colpa al.....razzismo ovviamente! Sono solo fi… - ItaSportPress : Dani Alves, messaggio a Neymar: 'Non c'è spazio per l'odio. Combatti anche il razzismo con l'amore' -… - sportli26181512 : Neymar su Álvaro: 'Mi pento solo di non avergli dato una testata': Il brasiliano del Psg torna sull'espulsione rime… - ETGazzetta : VIDEO VIDEO Schiaffi e spintoni: guarda la maxi rissa in #PsgMarsiglia #psgmarseille #Psg #Neymar -