Caivano Maria Paola, il fratello: "Non l'ho fatta cadere" (Di lunedì 14 settembre 2020) Caivano, napoli,, 14 settembre 2020 - "Non volevo ucciderla, ma solo fermarla e riportarla a casa ". Questo ha detto in estrema sintesi al giudice che lo interrogava, Michele Antonio Gaglione il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020), napoli,, 14 settembre 2020 - "Non volevo ucciderla, ma solo fermarla e riportarla a casa ". Questo ha detto in estrema sintesi al giudice che lo interrogava, Michele Antonio Gaglione il ...

Ultime Notizie dalla rete : Caivano Maria Caivano, Ciro Migliore: «Maria Paola Gaglione era la donna della mia vita» Corriere della Sera Caivano, Ciro Migliore: «Maria Paola Gaglione era la donna della mia vita ma la sua famiglia ci ostacolava»

Sul corpo di Ciro il linguaggio dei tatuaggi racconta quanto si senta uomo e quanto così voglia essere riconosciuto. Immagini anche troppo truci rispetto al fisico esile e ai lineamenti del viso che l ...

Maria Paola uccisa dal fratello per la relazione gay: 'un clima di intolleranza'

A Napoli si attende la convalida dell'arresto del trentenne che ha speronato e ucciso la sorella a caivano in un inseguimento su un motorino perchè contrario alla relazione omosessuale della ragazza c ...

