Caivano | la mamma di Ciro | “Anche se non ho studiato | ho capito che è la sua natura”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 settembre 2020) “I figli si accettano così come vengono. Paola riposa in pace”. Un breve messaggio ma pieno di significato quello pubblicato su Facebook dalladi, il ragazzo trans che aveva una relazione con Maria Paola, dopo la tragedia di. La donna ha poi accusato apertamente il fratello di Maria Paola, Michele, “di aver commesso deliberatamente un omicidio perché non sopportava che la sorella frequentasse un uomo trans”. Una morte drammatica quella della 22enne che riaccende i riflettori sulle difficoltà che ancora oggi molti giovani, soprattutto in alcune zone d’Italia, vivono nel poter liberamente scegliere chi essere e chi amare. Un’ignoranza di fondo che si fa ancor più bieca quando si parla di transessualità. Eppure le parole della...