Caivano | la famiglia di Ciro aveva già ricevuto minacce dai parenti di Maria Paola Arcigay | «Si aspettavano quello che è successo»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ladisi aspettava quel che è. Gli elementi, purtroppo, c’erano tutti. Il fratello diGaglione che non accettava la relazione tra la sorella e, uomo transgender, lee un’ossessione che ormai perdurava da troppo tempo. A confermarlo è anche Daniela Falanga, presidente dell’di Napoli che stamattina ha fatto visita ain ospedale. «Se lo» «Mi ha descritto una situazione di grande negazione con i due ragazzi minacciati di morte ripetutamente.che èl’altra notte era qualcosa che in qualche modo si», ha ...

E' un post straziante quello di Ciro Migliore, il compagno di Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa dal fratello. «Non posso accettarlo, perché Dio non ha chiamato me? Perché proprio a te amore mio ...“Siamo sconvolti, una figlia morta e, dicono tutti, per colpa del fratello, ora chiuso in carcere. Cosa possiamo dire? Vogliamo conoscere la verità, cosa è successo quella notte. È stato solo un incid ...