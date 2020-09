Caivano | il fratello di Maria Paola | Non l' ho fatta cadere

(Di lunedì 14 settembre 2020), napoli,, 14 settembre 2020 - "Non volevo ucciderla, ma solo fermarla e riportarla a casa ". Questo ha detto, in estrema sintesi al giudice che lo interrogava, Michele Antonio Gaglione. Il ...

nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - FogliFabiana : RT @ciropellegrino: #Caivano, #Ciro parla dall'ospedale: 'Il fratello voleva uccidermi. Io e #paolagaglione progettavamo di vivere insieme… - ugotruffelli : RT @fanpage: Caivano, Ciro parla dall’ospedale: “Il fratello voleva uccidermi. Io e Paola progettavamo di vivere insieme” -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano fratello

Maria Paola, 22 anni compiuti a luglio, e Ciro, 22 anni e qualche precedente per spaccio, si erano conosciuti in quel mix di dignità e miserie umane che è il Parco Verde di Caivano quando lui era anco ...«L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famigl ...