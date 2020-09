Caivano, il fidanzato di Maria Paola: «Dicevano che l’avevo infettata» (Di lunedì 14 settembre 2020) «Volevamo allontanarci dalla sua famiglia. Loro ci hanno sempre ostacolati. Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. E Maria Paola mi ha sempre amato come un uomo». Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) «Volevamo allontanarci dalla sua famiglia. Loro ci hanno sempre ostacolati. Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. E Maria Paola mi ha sempre amato come un uomo».

DanielaScalcob : RT @DrGregHouse73: #Caivano Perché 'è urgente una legge contro la transfobia'? Non ha commesso un omicidio, come tale perseguito? Se il f… - RitaamariaB : RT @DrGregHouse73: #Caivano Perché 'è urgente una legge contro la transfobia'? Non ha commesso un omicidio, come tale perseguito? Se il f… - Yuri_iiiiiiiii : RT @DrGregHouse73: #Caivano Perché 'è urgente una legge contro la transfobia'? Non ha commesso un omicidio, come tale perseguito? Se il f… - Naidamaril : RT @DrGregHouse73: #Caivano Perché 'è urgente una legge contro la transfobia'? Non ha commesso un omicidio, come tale perseguito? Se il f… - GuyTotti : RT @DrGregHouse73: #Caivano Perché 'è urgente una legge contro la transfobia'? Non ha commesso un omicidio, come tale perseguito? Se il f… -