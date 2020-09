Caivano, i genitori di Maria Paola Gaglione: “È stato un incidente” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Michele non ha speronato lo scooter di Maria Paola. È stato un incidente” “Siamo sconvolti, una figlia morta e, dicono tutti, per colpa del fratello, ora chiuso in carcere. Cosa possiamo dire? Vogliamo conoscere la verità, cosa è successo quella notte. È stato solo un incidente“. È questo quanto dicono a La Stampa i familiari di Maria Paola e Antonio Michele Gaglione sullo scontro avvenuto ad Acerra in cui è morta la figlia 22enne, speronata in scooter dal fratello. Scontro in cui è rimasto ferito il compagno trans della ragazza, Ciro Migliore. I genitori Gaglione hanno usato le stesse parole con don Maurizio Patriciello, secondo quanto riporta ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) “Michele non ha speronato lo scooter di. Èun incidente” “Siamo sconvolti, una figlia morta e, dicono tutti, per colpa del fratello, ora chiuso in carcere. Cosa possiamo dire? Vogliamo conoscere la verità, cosa è successo quella notte. Èsolo un incidente“. È questo quanto dicono a La Stampa i familiari die Antonio Michelesullo scontro avvenuto ad Acerra in cui è morta la figlia 22enne, speronata in scooter dal fratello. Scontro in cui è rimasto ferito il compagno trans della ragazza, Ciro Migliore. Ihanno usato le stesse parole con don Maurizio Patriciello, secondo quanto riporta ...

