sportli26181512 : #Notizie #sponsorcalcio Cagliari, Tiscali nuovo Back Jersey Sponsor del club: Cagliari back jersey sponsor. Cagliar… - Cagliari_1920 : Cagliari, Tiscali sarà back sponsor di maglia - Robherto72 : Tiscali torna sulle maglie del Cagliari Calcio: è il nuovo back jersey sponsor - Calcio_Casteddu : Dopo la presenza lo scorso anno sulle divise di allenamento, si ripropone il connubio tra la società rossoblù ???? e… - Sardegnalavoro : Cercasi 5 operatori per callback commerciale Tiscali a Cagliari #offertedilavoro Info e candidature sul link… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Tiscali

Cagliari News 24

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Pochi viaggiatori con la certificazione del test anti Covid in mano. Qualcuno vorrebbe anche consegnare la documentazione, ma non sa a chi, perché non trova addetti per il ..."L'ho fatto per la vergogna". In Sardegna la vergogna può ancora essere come una maledizione, più di una condanna inflitta dalla legge, più di una pena carceraria. In un mondo che non ha più vergogna ...