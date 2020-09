Cagliari, Carta: “Trattativa per Godin a buon punto. Nainggolan…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ds del Cagliari, Carta, ha parlato in conferenza stampa dei possibili obiettivi di mercato del club di Giulini, citando in particolare i due nomi caldi discussi con l'Inter: Godin e Nainggolan, con l'uruguaiano che sembra più vicino alla Sardegna rispetto al Ninja.LE PAROLE DI Cartacaption id="attachment 1010827" align="alignnone" width="1024" Godin, Getty Images/caption"Godin? Stiamo discutendo e la trattativa è in una fase molto centrale, stiamo cercando di fare tutto quanto è in nostro potere per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissim perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire e migliorare anche dando un' occhiata alla Carta d'identità. È un profilo importante di un calciatore ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ds del, ha parlato in conferenza stampa dei possibili obiettivi di mercato del club di Giulini, citando in particolare i due nomi caldi discussi con l'Inter:e Nainggolan, con l'uruguaiano che sembra più vicino alla Sardegna rispetto al Ninja.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1010827" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"? Stiamo discutendo e la trattativa è in una fase molto centrale, stiamo cercando di fare tutto quanto è in nostro potere per portarlo a. Se riusciremo saremo felicissim perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire e migliorare anche dando un' occhiata allad'identità. È un profilo importante di un calciatore ...

