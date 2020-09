C' è qualcosa di male in questo? Azzolina sbertucciata in diretta | lei ride mentre la Germani la massacra dalla Merlino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ci mancava la ministra bis. A L'aria che tira, speciale Notte prima degli Esami, Gabriella Giuliani imita Luciala stessa si sta preparando per l'intervista con Myrta. Lafinge di telefonare al premier Conte senza accorgersi del collegamento. Gag già vista, ma godibile: "Giuseppe, tra poco mi collego con la. Innanzitutto, per la riapertura del 14 non c'; nessuna confusione. Il 14 settembre cadrà esattamente tra il 13 e il 15 del mese, come da programma egrazie al mio ministero. Per la scuola nessun problema, ci sono già i banchi con le ruote che per l'inverno avranno le catene,ci sono anche i cancellini con le ...