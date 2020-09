Bus pieno ma vogliono salire: bloccano mezzo, due denunciati (Di lunedì 14 settembre 2020) Castiraga Vidardo, Lodi,, 14 settembre 2020 - L'autobus aveva raggiunto la massima capienza dell'80 per cento imposto dalle norme di contenimento del Coronavirus ma due persone, un egiziano di 35 anni ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 settembre 2020) Castiraga Vidardo, Lodi,, 14 settembre 2020 - L'autobus aveva raggiunto la massima capienza dell'80 per cento imposto dalle norme di contenimento del Coronavirus ma due persone, un egiziano di 35 anni ...

pxrkjiwn : devo andare a una fermata a 20 minuti da casa domattina per SPERARE che il bus non sia pieno come quello di stamatt… - qn_giorno : #Lodi Bus pieno ma vogliono salire: bloccano mezzo, due denunciati - cliobix : @Wise_and_Lazy @docdrugztore Io sono mortale, non so tu.. Però l'infarto, l'ictus, un bus che mi prende in pieno no… - niccoishere : ho preso il bus per tornare da lavoro, pieno di gente e cazzi vari e naturalmente l'immancabile puzzo di cipolla, r… - mauriziomeland2 : RT @dvaldi1: #Bologna bus #TPER stamattina. Finalmente uno poco pieno, dopo averne lasciati passare due che lo erano troppo. Nessuna indic… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus pieno Bus pieno ma vogliono salire: bloccano mezzo, due denunciati IL GIORNO Metropolitana, bus e scuole

Svolte tutte le corse scolastiche nella prima mattina di riapertura degli istituti. Metro piena al 33%. Atac, scuola: trasporti regolari in superficie e sulla metro. Prima mattinata di servizio di tra ...

Bus pieno ma vogliono salire: bloccano mezzo, due denunciati

Castiraga Vidardo (Lodi), 14 settembre 2020 - L'autobus aveva raggiunto la massima capienza dell'80 per cento imposto dalle norme di contenimento del Coronavirus ma due persone, un egiziano di 35 anni ...

Svolte tutte le corse scolastiche nella prima mattina di riapertura degli istituti. Metro piena al 33%. Atac, scuola: trasporti regolari in superficie e sulla metro. Prima mattinata di servizio di tra ...Castiraga Vidardo (Lodi), 14 settembre 2020 - L'autobus aveva raggiunto la massima capienza dell'80 per cento imposto dalle norme di contenimento del Coronavirus ma due persone, un egiziano di 35 anni ...