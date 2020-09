Bus dirottato, i giudici: ‘Ousseynou Sy voleva condizionare pubblici poteri su immigrazione’. Le motivazioni della condanna (Di lunedì 14 settembre 2020) Il suo scopo era quello di “condizionare i pubblici poteri” in materia di “accoglimento degli stranieri”, intimidendo la popolazione con un’azione “plateale” in modo da generare” panico” nelle persone. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la prima corte d’Assise di Milano a condannare lo scorso 15 luglio a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’autista che nel marzo del 2019 dirottò e incendiò un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella. Nell’atto, depositato in questi giorni, si legge che “il sequestro è stato ideato come diretto ad un numero elevato di vittime, individuate in modo indiscriminato, reclutate fra una fascia debole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Il suo scopo era quello di “” in materia di “accoglimento degli stranieri”, intimidendo la popolazione con un’azione “plateale” in modo da generare” panico” nelle persone. Sono queste leche hanno spinto la prima corte d’Assise di Milano are lo scorso 15 luglio a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’autista che nel marzo del 2019 dirottò e incendiò un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bi. Nell’atto, depositato in questi giorni, si legge che “il sequestro è stato ideato come diretto ad un numero elevato di vittime, individuate in modo indiscriminato, reclutate fra una fascia debole ...

Secondo i giudici della Corte d'Assise di Milano, quando sequestrò e dirottò il bus con a bordo gli alunni di una scuola media, l'autista di origini senegalesi Ousseynou Sy era animato da "finalità di ...

Un padre non ha i mezzi per pagare le cure mediche di sua figlia e come ultima chance decide di prendere una decisione estrema: mettersi in società con un avido collega per derubare un casinò. Quando ...

