Brucia il tetto di un'abitazione: i vicini lanciano l'allarme, paura in provincia (Di lunedì 14 settembre 2020) Poco dopo le 19 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Belloni a Sarego per l'incendio al tetto ventilato di un'abitazione. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con un'autopompa un'... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Poco dopo le 19 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Belloni a Sarego per l'incendio alventilato di un'. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con un'autopompa un'...

Ultime Notizie dalla rete : Brucia tetto Brucia il tetto di un'abitazione: i vicini lanciano l'allarme, paura in provincia VicenzaToday Incendio in una casa di Villa di Serio - Foto In fiamme oltre 150 metri quadrati di tetto

Si tratta di un rogo di vaste proporzioni, scoppiato prima delle 19 di lunedì 14 settembre: circa 150 metri quadrati di tetto e le operazioni dello spegnimento sono durate oltre le 21.30. I Vigili del ...

