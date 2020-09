Brexit - L'allarme del settore auto: ''Senza accordo danni per 110 miliardi" (Di lunedì 14 settembre 2020) Le associazioni europee di rappresentanza del settore automobilistico, tra cui l'Acea e l'italiana Anfia, tornano a lanciare l'allarme sulle conseguenze di una cosiddetta ''hard Brexit'', l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea Senza alcun accordo sui futuri rapporti commerciali tra le due sponde della Manica. In particolare, in una lettera firmata da 23 organizzazioni nazionali a 15 settimane dal periodo di transizione di 12 mesi scattato lo scorso gennaio con l'uscita formale di Londra dalla Ue, si chiede ai responsabili dei negoziati di ''garantire un ambizioso accordo di libero scambio Senza ulteriori indugi'' e di fare tutto il possibile per evitare lo scenario del "no deal" con i relativi i danni per l'intero ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 settembre 2020) Le associazioni europee di rappresentanza delmobilistico, tra cui l'Acea e l'italiana Anfia, tornano a lanciare l'sulle conseguenze di una cosiddetta ''hard'', l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europeaalcunsui futuri rapporti commerciali tra le due sponde della Manica. In particolare, in una lettera firmata da 23 organizzazioni nazionali a 15 settimane dal periodo di transizione di 12 mesi scattato lo scorso gennaio con l'uscita formale di Londra dalla Ue, si chiede ai responsabili dei negoziati di ''garantire un ambiziosodi libero scambioulteriori indugi'' e di fare tutto il possibile per evitare lo scenario del "no deal" con i relativi iper l'intero ...

quattroruote : #Brexit, il settore auto lancia l'allarme: ''Senza accordo danni per 110 miliardi di euro'' ---->… - Bereilvino : Allarme #export, preoccupazione per il futuro del #vinoitaliano: “Il nulla di fatto nell’ultimo ciclo di negoziati… - LaStampa : E Abbona (Uiv) lancia l’allarme per la Brexit: l’Ue deve assicurare un paracadute noomativo per gli scambi. - efa_news : #Brexit, a rischio il 30% del Made in Italy Allarme di #Coldiretti sulla tutela dei prodotti tipici - soteros1 : RT @moneypuntoit: ?? Allarme Brexit: UE studia azione legale contro Regno Unito. L'indiscrezione ?? -