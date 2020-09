Brexit | Boris Johnson sfida l’Europa | il Regno Unito si gioca la credibilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) La Londra settembrina dei rientri si mostra come una capitale insolita, con strade del centro poco trafficate e più saracinesche abbassate del solito. È una grande metropoli che si risveglia progressivamente da un lockdown non del tutto finito i cui effetti cominciano già a farsi sentire. Molti locali, uffici, scuole e università non hanno ancora riaperto e purtroppo molte attività probabilmente non riapriranno. Infatti, come è già stato riportato a metà agosto, il paese ha subito durante il lockdown una contrazione del Pil del 20,4%. L’idea di una seconda chiusura spaventa certamente il paese, considerando che come in altri stati in Europa, ilsi trova in questo momento in piena seconda ondata di contagi da Covid-19. Per questa ragione coloro che hanno ricominciato a lavorare da ...