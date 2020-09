Brexit | Boris Johnson e i suoi vogliono fare a modo loro | la situazione è imbarazzante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) È già passata una settimana, ma ancora si discute, nei media britannici, sulla sorprendente affermazione del Segretario per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, che ha ammesso in Parlamento che un disegno di legge (Internal Market Bill), in votazione in questi giorni, “viola il diritto internazionale” seppure “in unmolto specifico e limitato”. Andrew Marr (Bbc) ospita nella sua trasmissione il ministro britannico della Giustizia, Robert Buckland, e cerca di capire: “Se si violasse la legge internazionale, sarebbe il momento in cui Robert Buckland darebbe le dimissioni?” La risposta è molto curiosa: “Dovessi vedere lo Stato di diritto violato in unche trovo inaccettabile, ovviamente me ne andrei… ma non siamo a questo punto… non credo che ci arriveremo”. ...