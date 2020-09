Brexit. allarme ACEA: “Con No Deal perdite per 110 miliardi nel settore auto” (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – A causa della Brexit il settore auto rischia perdite per 110 miliardi di euro in 5 anni. L’allarme è stato lanciato dall’ACEA, l’associazione europea di produttori di auto, in seguito alle tensioni emerse nell’ultima settimana. Senza un accordo- ricorda – gli scambi commerciali ricadranno sotto le regole del WTO, imponendo dazi del 10% per le auto e sino al 22% per i furgoni. Secondo le stime dell’Associazione è a rischio la produzione di 3 milioni fra auto e furgoni, un duro colpo per un settore che impiega 14,6 milioni di persone, è responsabile del 20% della produzione mondiale di autoveicoli e spende circa 60,9 miliardi di euro all’anno in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – A causa dellailauto rischiaper 110di euro in 5 anni. L’è stato lanciato dall’, l’associazione europea di produttori di auto, in seguito alle tensioni emerse nell’ultima settimana. Senza un accordo- ricorda – gli scambi commerciali ricadranno sotto le regole del WTO, imponendo dazi del 10% per le auto e sino al 22% per i furgoni. Secondo le stime dell’Associazione è a rischio la produzione di 3 milioni fra auto e furgoni, un duro colpo per unche impiega 14,6 milioni di persone, è responsabile del 20% della produzione mondiale di autoveicoli e spende circa 60,9di euro all’anno in ...

