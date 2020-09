Breve ricordo del poeta Franco Califano (Di lunedì 14 settembre 2020) Franco Califano è nato a Tripoli il 14 Settembre 1938 – photo credits: rockitUna vita di successi, una vita di eccessi, salotti, feste, ma anche umiltà e umanità. Franco Califano, il poeta di borgata, il poeta dell’amore consumato e abbandonato in una notte. I suoi amori dannati hanno lasciato il segno nella letteratura delle canzoni italiane più amate dal pubblico. Franco Califano ha cresciuto intere generazioni di ragazzi e ragazze, che ora sono diventati uomini e donne. Il suo spirito e il suo vissuto sono stati d’esempio per molte persone, così come è stata d’esempio la sua personalissima penna. Innumerevoli i suoi capolavori cantati da altrettanti pesi massimi della canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)è nato a Tripoli il 14 Settembre 1938 – photo credits: rockitUna vita di successi, una vita di eccessi, salotti, feste, ma anche umiltà e umanità., ildi borgata, ildell’amore consumato e abbandonato in una notte. I suoi amori dannati hanno lasciato il segno nella letteratura delle canzoni italiane più amate dal pubblico.ha cresciuto intere generazioni di ragazzi e ragazze, che ora sono diventati uomini e donne. Il suo spirito e il suo vissuto sono stati d’esempio per molte persone, così come è stata d’esempio la sua personalissima penna. Innumerevoli i suoi capolavori cantati da altrettanti pesi massimi della canzone ...

