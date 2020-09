Borse moda 2020 | il lusso consapevole di Irevedì

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Firenze, 14 settembre) - Non servono molte cose: servono quelle giuste. Potremmo sintetizzare così i nuovi orizzonti del fashion, dopo la crisi che ha ridimensionato il ruolo del prontoe costretto a ripensare i paradigmi del. A conquistare spazio è un consumo più, orientato verso l'acquisto di qualità: la tendenza è quella a scegliere capi e accessori più versatili e duraturi, non solo dal punto di vista dei materiali ma anche dello stile. Una tendenza trasversale che incontra il rispetto per la natura e il desiderio di ridurre gli sprechi e l'impronta ambientale di prodotto. Il nuovo, insomma, non è cedere alla pressione del ricambio continuo, ma scegliere bene. Questo trend è rappresentato in modo eloquente da ...