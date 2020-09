Borsa SpA, oggi scadenza offerte. Euronext conferma presentazione offerta (Di lunedì 14 settembre 2020) (TeleBorsa) – La vendita di Borsa Italiana, avviata dal London Stock Exchange per soddisfare le condizioni antitrust poste dall’acquisto di Refinitiv, esta al centro dell’attenzione nel giorno in cui scade il periodo per la presentazione delle offerte non vincolanti, slittato rispetto al termine originario che era fissato per l’11 settembre. Euronext, dopo aver confermato la scorsa settimana la volontà di procedere in cordata con CDP, ha formalizzato oggi la presentazione di un’offerta congiunta assieme a CDP Equity ed Intesa Sanpaolo. “La proposta combinazione di Borsa Italiana ed Euronext creerebbe un attore di primo piano nei mercati dei capitali ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Tele) – La vendita diItaliana, avviata dal London Stock Exchange per soddisfare le condizioni antitrust poste dall’acquisto di Refinitiv, esta al centro dell’attenzione nel giorno in cui scade il periodo per ladellenon vincolanti, slittato rispetto al termine originario che era fissato per l’11 settembre., dopo averto la scorsa settimana la volontà di procedere in cordata con CDP, ha formalizzatoladi un’congiunta assieme a CDP Equity ed Intesa Sanpaolo. “La proposta combinazione diItaliana edcreerebbe un attore di primo piano nei mercati dei capitali ...

