Borja Valero al centro sportivo Davide Astori: prima le visite poi la firma sul contratto (Di lunedì 14 settembre 2020) Ormai manca solo l'ufficialità per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Il centrocampista spagnolo è arrivato al centro sportivo Davide Astori e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche con il club viola. Poi dopo la firma sul contratto e l'esito del doppio tampone Borja Valero inizierà gli allenamenti con il resto del gruppo e tornerà alla Fiorentina dopo l'esperienza all'Inter. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

