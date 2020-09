Bonus giugno, Spadafora: “La Corte dei Conti ha bloccato il decreto” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il Bonus di giugno. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere“. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in merito all’erogazione del Bonus per collaboratori sportivi del mese di giugno. “So bene quanto sia urgente per ciascuno poter ricevere un sostegno che io ho voluto con tanta forza ma che deve arrivare ora perché è ora che serve – ha scritto su Facebook -. A volte si sottovaluta che il tempo con cui le misure decise dal Governo si trasformano in realtà può ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa ladeiha momentaneamenteil decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare ildi. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere“. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo, in merito all’erogazione delper collaboratori sportivi del mese di. “So bene quanto sia urgente per ciascuno poter ricevere un sostegno che io ho voluto con tanta forza ma che deve arrivare ora perché è ora che serve – ha scritto su Facebook -. A volte si sottovaluta che il tempo con cui le misure decise dal Governo si trasformano in realtà può ...

