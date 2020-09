«Bonus giugno bloccato. Lavoro per sbloccare la situazione» (Di lunedì 14 settembre 2020) «Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il Bonus di giugno. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere». Così, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo … L'articolo «Bonus giugno bloccato. Lavoro per sbloccare la situazione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) «Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamenteil decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare ildi. E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere». Così, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo … L'articolo «perla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Aquila6811 : RT @CalcioFinanza: #Spadafora: «Bonus giugno bloccato. Lavoro per sbloccare la situazione» - UtherPe : 'Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avre… - CalcioFinanza : #Spadafora: «Bonus giugno bloccato. Lavoro per sbloccare la situazione» - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Bonus giugno bloccato. Lavoro per sbloccare la situazione»: «Una brutta notizia: dopo molti g… - Agenparl : Sport, Spadafora: Corte Conti blocca il decreto per il bonus di giugno, al lavoro per superare ostacolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus giugno Spadafora "blocco bonus giugno,lavoro per superare ostacolo" - Sport ANSA Nuova Europa Spadafora "blocco bonus giugno,lavoro per superare ostacolo"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il Bonus di giugno.

Bonus Facciate: dall'Agenzia delle Entrate ambiti applicativi e di controllo del beneficio

Ha risposto a queste due interessanti domande l'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre 2020 con le quali è tornata sulla detrazione fiscale del 90% prevista dall'art.

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il Bonus di giugno.Ha risposto a queste due interessanti domande l'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre 2020 con le quali è tornata sulla detrazione fiscale del 90% prevista dall'art.