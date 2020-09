Bonus facciate: esclusa la tinteggiatura di persiane e scuri (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Bonus facciate è escluso per la tinteggiatura di scuri e persiane. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate. Il c.d. “Bonus facciate”, che permette la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori di rifacimento e ristrutturazione delle facciate (in presenza dei requisiti di legge), non si estende anche alla tinteggiatura di persiane e scuri. Lo ha … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilè escluso per ladi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate. Il c.d. “”, che permette la detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori di rifacimento e ristrutturazione delle(in presenza dei requisiti di legge), non si estende anche alladi. Lo ha … L'articolo proviene da YesLife.it.

