Bonaventura | “Quando la Fiorentina mi ha chiamato ho detto subito sì È una grande squadra”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 settembre 2020) Giorno di presentazione di Giacomoalla. L’ex milanista è intervenuto in conferenza stampa. Questi i passaggi più importanti: “Avevo qualche richiesta, ho preso tempo per pensare al mio futuro. Poi, mentre ero in Nazionale, lami hae hodi sì, perché è unasquadra. Qui ci sono tanti centrocampisti di qualità, ma questo può solo far bene a tutti. Più concorrenza c’è, più si alza il livello. Sono qua per mettere a disposizione le mie qualità, spero di fare un campionato importante. Fisicamente sto bene”. “Ho firmato per 2 anni con opzione per il terzo – ha continuato il nuovo centrocampista viola. ...