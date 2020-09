Bonaventura e il saluto a San Siro | «Ho provato gratitudine per ciò che sono riuscito a fare»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Jackha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina: queste le parole del centrocampista Jackha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole. «L’immagine di me in ginocchio a Sanrimasto lì perché ci tenevo a stare un attimo da solo dopo tanti anni a San. E’ stato un momento in cui hoper ciò chelì». Leggi su Calcionews24.com

Oggi Giacomo Bonaventura è stato presentato ufficialmente dalla Fiorentina, come nuovo rinforzo per la squadra di Beppe Iachini. Nella conferenza odierna il centrocampista ex Milan ha parlato proprio ...