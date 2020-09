Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 14 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si registrano 1.008 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 1.008 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 288.761 casi accertati da inizio epidemia. I pazienti attualmente positivi sono 39.187. La regione in cui sono stati rilevati più casi è il Lazio, con 181 nuove diagnosi di positività; a seguire l’Emilia-Romagna con 127 e Lombardia con 125. Nella giornata odierna ci sono state 14 vittime (ieri 7) e si registrano 316 guariti (ieri 443). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 45309 tamponi ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano 1.008 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Daiufficiali, risultano 1.008 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 288.761 casi accertati da inizio epidemia. I pazienti attualmente positivi sono 39.187. La regione in cui sono stati rilevati più casi è il Lazio, con 181 nuove diagnosi di positività; a seguire l’Emilia-Romagna con 127 e Lombardia con 125. Nella giornata odierna ci sono state 14 vittime (ieri 7) e si registrano 316 guariti (ieri 443). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 45309 tamponi ...

