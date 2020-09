Bollettino Coronavirus del 14 Settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) L’effetto weekend spinge al ribasso i numeri dell’epidemia. Come ogni lunedì pochissimi tamponi (elaborati alla domenica) e nuovi casi in diminuzione. L’incremento nazionale dei casi in data 14 Settembre è +0,35% (ieri +0,50%) con 288.761 contagiati totali, 213.950 dimissioni/guarigioni (+316) e 35.624 deceduti (+14); 39.187 infezioni in corso (+678). Elaborati soltanto 45.309 tamponi (il numero più basso dal 17 agosto, ieri 72.143, nei giorni precedenti più volte oltre quota 90.000) con 1.008 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,22% (ieri 2,02%). Attualmente ricoverati con sintomi 2.122 (+80); terapie intensive +10 (197). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 181; Emilia Romagna 127; Lombardia 125; Campania 90; Liguria 65; Sicilia 65; Piemonte 61; Toscana 59; Veneto 55; Sardegna 54. In Lombardia curva +0,12% (ieri +0,25%) ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 settembre 2020) L’effetto weekend spinge al ribasso i numeri dell’epidemia. Come ogni lunedì pochissimi tamponi (elaborati alla domenica) e nuovi casi in diminuzione. L’incremento nazionale dei casi in data 14è +0,35% (ieri +0,50%) con 288.761 contagiati totali, 213.950 dimissioni/guarigioni (+316) e 35.624 deceduti (+14); 39.187 infezioni in corso (+678). Elaborati soltanto 45.309 tamponi (il numero più basso dal 17 agosto, ieri 72.143, nei giorni precedenti più volte oltre quota 90.000) con 1.008 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,22% (ieri 2,02%). Attualmente ricoverati con sintomi 2.122 (+80); terapie intensive +10 (197). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 181; Emilia Romagna 127; Lombardia 125; Campania 90; Liguria 65; Sicilia 65; Piemonte 61; Toscana 59; Veneto 55; Sardegna 54. In Lombardia curva +0,12% (ieri +0,25%) ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 14 settembre: 1.008 nuovi casi. In calo i tamponi (45.309) - lellacrespi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 morti - edicolasportiva : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi -