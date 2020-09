Biodigestore | richiesta di adesione ai candidati alle prossime Regionali

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia” in merito alla questione del. “In vista delle Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania del 20 e 21 settembre 2020 intendiamo rivolgere un appello a tutte le candidate e a tutti irispettive cariche a sottoscrivere la loroa questo documento a tutela del ruolo democratico delle istituzioni locali e della salvaguardia dei nostri territori. La vicenda dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani organici previsto nel Comune di Chianche non è una faccenda che interessa un solo territorio o una particolare categoria economica ma riguarda l’intera ...

ICaleidoscopio : Bernalda, richiesta di un biodigestore in contrada Pizzica di Metaponto -

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore richiesta

anteprima24.it

Non è mai troppo tardi anche se la strada appare ormai in discesa verso il via libera al progetto. La speranza dei comitati schierati per il "no" alla realizzazione dell’impianto biodigestore a Salice ...Sarzana - Val di Magra - Dopo il centrosinistra, è toccato ieri sera al centrodestra passare al setaccio di comitati e associazioni (NoBiodigestore, Botta, Aquabenecomune, Italia nostra, Legambiente, ...