Bimbo autistico rimandato a casa il primo giorno di scuola, manca l'insegnante di sostegno. Il papà: 'Mio figlio trattato peggio di un cane' (Di lunedì 14 settembre 2020) Finalmente oggi sono ricominciate le scuole, e migliaia di bambini hanno potuto rivedere di persona i loro compagni e i loro insegnanti dopo mesi di assenza a causa del lockdown. Purtroppo però, la gioia del primo giorno di scuola non è stata uguale per tutti. In tutta Italia, infatti, sono stati registrati casi in cui alcuni piccoli alunni bisognosi di assistenza sono stati allontanati e rimandati a casa, tutto questo a causa della mancanza delle insegnanti di sostegno. E' successo anche a Roma, dove un Bimbo autistico di 9 anni, iscritto all'Istituto Pio La Torre di Torrevecchia, è stato allontanato dai suoi compagni già il primo giorno di scuola. Il piccolo, ...

