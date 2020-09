Bielorussia, Parolin: “L’Arcivescovo di Minsk possa rientrare in patria” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Noi insistiamo perché il vescovo Kondrusiewicz possa tornare nella sede e continuare a essere la guida del suo gregge, ricordando sempre il ruolo della Chiesa, che è quello di essere un fattore di riconciliazione, di dialogo, di pace”. Così il segretario di Stato della Santa sede, cardinale Pietro Parolin, a margine di una conferenza sui 45 anni degli Accordi di Helsinki del 1975 e in memoria del cardinale e diplomatico Achille Silvestrini. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Noi insistiamo perché il vescovo Kondrusiewicz possa tornare nella sede e continuare a essere la guida del suo gregge, ricordando sempre il ruolo della Chiesa, che è quello di essere un fattore di riconciliazione, di dialogo, di pace”. Così il segretario di Stato della Santa sede, cardinale Pietro Parolin, a margine di una conferenza sui 45 anni degli Accordi di Helsinki del 1975 e in memoria del cardinale e diplomatico Achille Silvestrini.

CITTÀ DEL VATICANO. I responsabili delle nazioni alle prese con tensioni sociali sono chiamati ad «ascoltare la voce» di chi protesta. «No alle violenze, ma libertà e diritti umani vanno rispettati».

Bielorussia, quinto fine settimana di protesta: 100mila per le strade. Lukashenko vede Putin

I tentativi del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, di reprimere le proteste popolari contro di lui sono falliti ieri, quando oltre 100mila persone hanno manifestato sotto la sua residenza ne ...

