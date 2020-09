Bielorussia, oltre 700 arresti nelle proteste contro Lukashenko (Di lunedì 14 settembre 2020) A Minsk, in Bielorussia, 774 persone sono state arrestate per aver partecipato ieri, domenica 13 settembre, alla manifestazione contro il presidente Alexander Lukashenko. Per il quinto fine settimana consecutivo, nella Capitale più di 100 mila persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del capo dello Stato, accusato di brogli alle elezioni dello scorso 9 agosto. Intanto oggi è previsto a Sochi, in Russia, l’incontro tra il dittatore bielorusso e il presidente russo Vladimir Putin. Proprio in vista della visita, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia invierà alcune truppe dal 14 al 25 settembre per esercitazioni militari in Bielorussia. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) A Minsk, in, 774 persone sono state arrestate per aver partecipato ieri, domenica 13 settembre, alla manifestazioneil presidente Alexander. Per il quinto fine settimana consecutivo, nella Capitale più di 100 mila persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del capo dello Stato, accusato di brogli alle elezioni dello scorso 9 agosto. Intanto oggi è previsto a Sochi, in Russia, l’intra il dittatore bielorusso e il presidente russo Vladimir Putin. Proprio in vista della visita, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia invierà alcune truppe dal 14 al 25 settembre per esercitazioni militari in. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

gennaromigliore : Rapita in centro a Minsk la leader dell’opposizione al regime Lukaschenko, #MariaKolesnikova. Assurdo e inaccettabi… - italiaserait : Bielorussia, oltre 700 arresti nelle proteste contro Lukashenko - pjgiannic : RT @ROBZIK: Ieri a #Minsk la quinta domenica consecutiva di manifestazioni contro il regime. Oltre 400 arresti, ma la Bielorussia anti Luka… - yuna_hikari : RT @Link4Universe: Oltre 100.000 manifestanti hanno continuato a riversarsi nelle piazze di Minsk, in Bielorussia, chiedendo le dimissioni… - luca_bellanca : RT @Link4Universe: Oltre 100.000 manifestanti hanno continuato a riversarsi nelle piazze di Minsk, in Bielorussia, chiedendo le dimissioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia oltre Bielorussia, oltre 700 incarcerati RSI.ch Informazione Bielorussia: Lukashenko arrivato a Sochi per vedere Putin

Sono 774 persone le persone arrestate ieri per aver partecipato alle proteste contro il capo dello Stato Aleksandr Lukashenko e la sua vittoria alle presidenziali del 9 agosto, secondo molti stravolte ...

Piazza Castello, manifestazione cittadini bielorussi/ FOTO

Milano, 13 settembre 2020 - I cittadini bielorussi, residenti a Milano e in Lombardia, si sono trovati in piazza Castello per manifestare contro la rielezione, avvenuta lo scorso 9 agosto, del preside ...

Sono 774 persone le persone arrestate ieri per aver partecipato alle proteste contro il capo dello Stato Aleksandr Lukashenko e la sua vittoria alle presidenziali del 9 agosto, secondo molti stravolte ...Milano, 13 settembre 2020 - I cittadini bielorussi, residenti a Milano e in Lombardia, si sono trovati in piazza Castello per manifestare contro la rielezione, avvenuta lo scorso 9 agosto, del preside ...