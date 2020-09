Biden attacca Trump: 'Negazionista del clima, con lui l'America in fiamme' (Di lunedì 14 settembre 2020) Razzista e nemico della scienza: il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden ha accusato il rivale Donald Trump di negare l'evidenza scientifica sul cambiamento climatico e di non avere ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 settembre 2020) Razzista e nemico della scienza: il candidato democratico alle presidenziali Usa Joeha accusato il rivale Donalddi negare l'evidenza scientifica sul cambiamentotico e di non avere ...

claserenity : RT @colvieux: Per la prima volta in 175 anni, la più antica e importante rivista scientifica americana attacca #Trump e endorsa #Biden parl… - Barabba1 : RT @colvieux: Per la prima volta in 175 anni, la più antica e importante rivista scientifica americana attacca #Trump e endorsa #Biden parl… - LidiaPaolillo : RT @colvieux: Per la prima volta in 175 anni, la più antica e importante rivista scientifica americana attacca #Trump e endorsa #Biden parl… - Agricolturabio1 : RT @colvieux: Per la prima volta in 175 anni, la più antica e importante rivista scientifica americana attacca #Trump e endorsa #Biden parl… - GiusPecoraro : RT @colvieux: Per la prima volta in 175 anni, la più antica e importante rivista scientifica americana attacca #Trump e endorsa #Biden parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden attacca California, gli incendi e la visita di Trump: «Vedrete che presto rinfrescherà». Biden lo attacca Corriere della Sera i democratici sono malvagi? pedofili? Guerrafondai?

Ancor più sospetto è il fatto che i democratici abbiano attribuito questi incendi al riscaldamento globale, al punto che Nancy Pelosi ha organizzato in fretta unn vertice virtuale coi membri del G7 (f ...

La domanda dell’elettore a Trump: “Perché ci ha traditi?”

La townhall di Trump su Abc regala sorprese e una certezza: il presidente degli Stati Uniti non chiede scusa. A sette settimane dal 3 novembre e a due settimane dal primo dei dibattiti tra lui e Joe B ...

Trump contro la vedova di Jobs, “Dovrebbe vergognarsi, finanzia la sinistra radicale”

Il presidente statunitense Donald Trump è tornato ad attaccare la vedova di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, finanziatrice della campagna elettorale del rivale dem Joe Biden. "Dovrebbe vergognarsi di ...

Ancor più sospetto è il fatto che i democratici abbiano attribuito questi incendi al riscaldamento globale, al punto che Nancy Pelosi ha organizzato in fretta unn vertice virtuale coi membri del G7 (f ...La townhall di Trump su Abc regala sorprese e una certezza: il presidente degli Stati Uniti non chiede scusa. A sette settimane dal 3 novembre e a due settimane dal primo dei dibattiti tra lui e Joe B ...Il presidente statunitense Donald Trump è tornato ad attaccare la vedova di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, finanziatrice della campagna elettorale del rivale dem Joe Biden. "Dovrebbe vergognarsi di ...