Bianca Guaccero, foto in piscina con un look tutto nuovo: «Ma ti sei tatuata la Balivo?» (Di lunedì 14 settembre 2020) Non la prima volta che l’‘ingombrante’ tatuaggio di Bianca Guaccero viene fuori prepotentemente tra gli scatti Instagram della conduttrice: mai come oggi, però, sembra attirare l’attenzione dei followers. Finite le vacanze, che la padrona di casa di Detto Fatto ha trascorso con serenità nella sua Puglia, Bianca si rende protagonista del suo personale saluto all’estate. E lo fa anche tramite social, con uno scatto colorato ed entusiasmante in cui la schiena è in assoluto primo piano. Leggi anche >> Elena Santarelli, su Instagram l’allenamento ‘speciale’ desta attenzione: «Sicura sia una palestra?» Bianca Guaccero Instagram: la foto in piscina desta attenzione e curiosità La ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Non la prima volta che l’‘ingombrante’ tatuaggio diviene fuori prepotentemente tra gli scatti Instagram della conduttrice: mai come oggi, però, sembra attirare l’attenzione dei followers. Finite le vacanze, che la padrona di casa di Detto Fatto ha trascorso con serenità nella sua Puglia,si rende protagonista del suo personale saluto all’estate. E lo fa anche tramite social, con uno scatto colorato ed entusiasmante in cui la schiena è in assoluto primo piano. Leggi anche >> Elena Santarelli, su Instagram l’allenamento ‘speciale’ desta attenzione: «Sicura sia una palestra?»Instagram: laindesta attenzione e curiosità La ...

Corina31258358 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash Lei è troppo brava e sincera e per alcuni può essere un problema ?? - jawadka51290446 : RT @RaiDue: Il consiglio spassionato di @JonathanKash per @mafaldina88: agli ex meglio dedicare un ciondolo che un tatuaggio! ?? ?? @bianca_… - RaiDue : Il consiglio spassionato di @JonathanKash per @mafaldina88: agli ex meglio dedicare un ciondolo che un tatuaggio! ??… - mediterranew : Bianca Guaccero protagonista de “Il medico della mala”... - SarapintusSara : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @carlagozzi Datemi la Dospy -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Com’era Bianca Guaccero a 14 anni, il tempo e il successo non l’hanno cambiata Tv Fanpage Quando ricomincia Detto Fatto? Bianca Guaccero ancora ai box

La scorsa stagione di Detto Fatto si è conclusa i primi di luglio ma adesso quando tornerà in onda l’amatissimo programma di Rai 2? Pare proprio che la messa in onda della trasmissione tarderà ancora ...

Bianca Guaccero protagonista de “Il medico della mala”

L’attrice è nel cast di una nuova ficiton di Rai 1. Si intitola “Il medico della mala”, come rivelato in anteprima dal settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni”. La fiction è firmata dalla regista toscana C ...

La scorsa stagione di Detto Fatto si è conclusa i primi di luglio ma adesso quando tornerà in onda l’amatissimo programma di Rai 2? Pare proprio che la messa in onda della trasmissione tarderà ancora ...L’attrice è nel cast di una nuova ficiton di Rai 1. Si intitola “Il medico della mala”, come rivelato in anteprima dal settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni”. La fiction è firmata dalla regista toscana C ...