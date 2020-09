(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Lo sapevamo che sarebbe ritornato in campo, ha vinto anche la battaglia con il Covid" nel discorso di oggi "è emersa l'; di, l'; di undi, un discorso molto toccante". Lo ha sottolineato Antonio, vicepresidente di Forza Italia, ospite di 'Porta a Porta'.

Antonio_Tajani : Ho sentito al telefono @berlusconi. È determinato e mi ha riempito di consigli per la campagna elettorale. Sono fel… - TV7Benevento : Berlusconi: Tajani, 'umanità di un uomo di Stato'... - LuigiPescina : @ZappingRadio1 @Radio1Rai @gloquenzi @barbaragruden @isabbah @Antonio_Tajani @forza_italia @HumanitasMilano… - l_dirauso : #ReferendumCostituzionale #matteosalvinimi #GiorgiaMeloni #Antonio_Tajani #berlusconi,con loro POSIZIONE CONFUSA(s… - FerrGior : @lorepregliasco Se sale il cdx prima del 2022 (sempre più improbabile) punterei più su letta o tajani che berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Tajani

Rai News

La Toscana ora è davvero l'Ohio d'Italia per il Pd. E perdere qui sarebbe una Caporetto difficile da sostenere per il partito e anche per l'esecutivo. Da giorni, infatti, è scattato l'allarme rosso ne ...Silvio Berlusconi verrà dimesso oggi dall’ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato a causa del Covid-19. Secondo quanto riporta l’Ansa, le dimissioni sono previste intorno alle ore 11:30. Il le ...