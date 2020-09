Berlusconi lascia il San Raffaele: «Anche stavolta l’ho scampata» (Di lunedì 14 settembre 2020) «È stata la prova più pericolosa della mia vita e lo dico con emozione. Grazie alla professionalità dei medici. Anche questa volta l’ho scampata bella». Sono le prime parole di Silvio Berlusconi, che è stato dimesso questa mattina dall’ospedale San Raffaele di Milano. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) «È stata la prova più pericolosa della mia vita e lo dico con emozione. Grazie alla professionalità dei medici. Anche questa volta l’ho scampata bella». Sono le prime parole di Silvio Berlusconi, che è stato dimesso questa mattina dall’ospedale San Raffaele di Milano.

