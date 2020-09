Berlusconi dimesso: questa mattina lascerà il San Raffaele (Di lunedì 14 settembre 2020) Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele dove era ricoverato per il Covid-19. L’ex premier è fuori pericolo, ma dovrà fare un secondo tampone. Qualcuno è già in attesa, fuori dal San Raffaele, per rivedere Silvio Berlusconi, ricoverato a causa del contagio da Coronavirus. Dopo l’esito positivo al tampone, il leader di Forza Italia è stato … L'articolo Berlusconi dimesso: questa mattina lascerà il San Raffaele proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) Silviodall’ospedale Sandove era ricoverato per il Covid-19. L’ex premier è fuori pericolo, ma dovrà fare un secondo tampone. Qualcuno è già in attesa, fuori dal San, per rivedere Silvio, ricoverato a causa del contagio da Coronavirus. Dopo l’esito positivo al tampone, il leader di Forza Italia è stato … L'articololascerà il Sanproviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Berlusconi sarà dimesso stamattina dal San Raffaele - Corriere : Berlusconi dimesso in mattinata dal San Raffaele di Milano - SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele - CALCIOGEMINI : #Berlusconi dimesso dal SanRaffaele. Resterà in isolamento fino a secondo tampone #Covid #polmonitebilaterale - infoitinterno : Berlusconi dimesso oggi dal San Raffaele. Resterà in isolamento a casa -