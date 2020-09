Berlusconi dimesso | il messaggio del Cav

(Di lunedì 14 settembre 2020) Milano, 14 set. (Adnkronos) - "Nelle scorse settimane avevo lanciato numerosi appelli a non sottovalutare il pericolo, a mantenere alta la soglia di attenzione e a riprendere, dopo le vacanze, la vita quotidiana rispettando rigorosamente le regole e le prescrizioni sanitarie. Questo è un dovere verso noi stessi ma anche verso la collettività". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, "Ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita", ha spiegato il leader azzurro, continuando: "Mi dico con soddisfazione anche questa volta te la sei scampata bene", diceall'esterno dell'ospedale. "Grazie a tutti per essere qui a salutare la mia uscita. E' una prova difficile, lo dico con emozione. Grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele e primo tra ...

Nei giorni scorsi Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, aveva parlato di un quadro clinico "confortante" in merito alle condizioni di salute di Berlusconi. Il le ...Berlusconi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. L'ex premier, che nelle scorse settimane ...